В Академии творческих индустрий «Меганом», входящей в арт-кластер «Таврида», прошла «Лаборатория постконкурсных решений». Она собрала свыше 100 выпускников и экспертов Президентской платформы «Россия — страна возможностей» из 38 регионов России, включая трекеров и специалистов проекта «Профразвитие». Московскую область на программе представляли восемь жителей, сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».

К работе лаборатории подключились наиболее деятельные члены сообщества Президентской платформы «Россия — страна возможностей»: выпускники, трекеры, эксперты и амбассадоры целого ряда проектов — «Профразвитие», «Флагманы образования», «Центры компетенций», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал», «Территория новых возможностей» и многих других. Перед ними стояла задача спроектировать систему постпроектного сопровождения выпускников платформы и выстроить профессиональные траектории для молодых специалистов России. Молодые профессионалы и лидеры сообществ, которые уже воплощают в жизнь собственные инициативы, запускают образовательные и социальные проекты, формируют профессиональные объединения, стали соавторами решений по развитию экосистемы платформы и механизмов поддержки ее выпускников.

«Президентская платформа не просто дает старт — мы выстраиваем среду, где человек может расти дальше. В партнерстве с „Меганомом“ мы создаем пространство, где выпускники, прошедшие через конкурсы Президентской платформы, проектируют систему постпроектного сопровождения. Это не теория. Это живой, прикладной процесс, где рождаются реальные механизмы поддержки. И главное здесь — преемственность: те, кто уже получил возможность, помогают создавать ее для других», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Московской области в «Лабораторию постконкурсных решений» включились восемь инициативных жителей. В их числе — амбассадор проекта «Профразвитие» Валерия Смирнова, победитель и амбассадор проекта «ТопБЛОГ» Екатерина Бурдаева, участники проекта «Флагманы образования» Анастасия Головина, Виктор Олейников и Ян Рюмин, участник Премии «Россия — страна возможностей» Камиль Ижболдин, а также участники проекта «Центры компетенций» Софья Филилеева и Николай Усов.

Валерия Смирнова — амбассадор проекта «Профразвитие», признанная в 2025 году лучшей участницей от Московской области. Награду она завоевала за создание качественного медиаконтента в соцсетях, благодаря которому молодые люди открывали для себя возможности «Профразвития» и присоединялись к проекту. Валерия деятельно участвует в форумах, интенсивах и образовательных программах, была задействована в проектах «Оф.Фер» и «Твой старт в туризме», а также стала волонтером фестиваля «Таврида.Арт». Ключевое место в ее работе занимают фотография и медиапроизводство, которые превратились в важную составляющую амбассадорской деятельности. Победа в дебютном сезоне «Профразвития» открыла для Валерии первые профессиональные перспективы: она прошла стажировку в АНО «Корпоративная сетевая академия» в должности видеомонтажера, обрела практический опыт и утвердилась в желании развиваться в медиасфере.

«Проект „Профразвитие“ Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ стал для меня пространством, где увлечение медиа превратилось в реальные профессиональные возможности. Здесь я не только получила первый практический опыт и сильное сообщество рядом, но и поняла, как с помощью контента можно вдохновлять других ребят не бояться пробовать себя, развиваться и делать первый шаг к своей карьере», — поделилась Валерия Смирнова.

Екатерина Бурдаева из города Химки — энтомузыкант, композитор, лауреат премии Russian World Music Awards и обладатель звания одной из ТОП-10 лучших этномузыкантов России. Через музыку и современные медиа она популяризирует культурное наследие страны и исследует тему культурной идентичности. Екатерина преподает в Центре развития творческих компетенций Российской академии музыки имени Гнесиных, а также дважды одерживала победу в проекте «ТопБЛОГ». Благодаря этому проекту ей удалось запустить на платформе «Одноклассники» авторское музыкальное шоу «Инструмент Эпохи», которое собрало уже более 10 миллионов просмотров. Сегодня Екатерина пишет музыку для кино и театральных постановок, выступает в роли эксперта и спикера, а также регулярно появляется на федеральных телеканалах, продвигая уважительное отношение к традициям и культуре России.

Анастасия Головина — финалист проекта «Флагманы образования», учитель начальных классов Опалиховской школы. Стремление стать педагогом зародилось у нее еще в детстве — ориентиром стала мама, Светлана Викторовна, тоже работающая учителем начальных классов. Именно она помогла осознать, что миссия педагога не ограничивается передачей знаний, а заключается в способности вдохновлять детей, пробуждать в них тягу к учебе и росту. Профессиональная конкурсная биография Анастасии стартовала с проекта «Флагманы образования». Выход в финал подарил ей новые горизонты — участие в образовательных событиях, путешествия по российским городам, а также знакомство с коллегами и единомышленниками со всей страны.

«Проект „Флагманы образования“ подарил мне не только новый опыт и профессиональное развитие, но и возможность путешествовать по стране, знакомиться с талантливыми педагогами и находить друзей по всей России. Для меня это история про постоянное движение вперед, новые знания и вдохновение», — рассказала Анастасия Головина.

Победитель трека «Государство» проекта «Флагманы образования», учитель истории и обществознания Наро-Фоминской школы № 4 им. В. В. Завадского Виктор Олейников принадлежит к педагогической династии с совокупным стажем более 120 лет, так что профессиональный выбор был для него глубоко осмысленным и предопределенным. Его ученики стабильно завоевывают победы и призовые места на олимпиадах, конкурсах и в образовательных проектах самого разного уровня. Отдельная страница его профессиональной карьеры — деятельность в избирательной системе муниципального и федерального масштаба. Этот опыт и основательное знание избирательного права позволяют Виктору уже более семи лет развивать в школе ученическое самоуправление и выстраивать системную работу по правовому просвещению школьников.

«Для меня быть частью сообщества Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ — значит расти самому и помогать развиваться системе образования нашей страны. Это сообщество людей, которые готовы не только делиться опытом, но и вместе создавать новые решения», — пояснил Виктор Олейников.

Учитель русского языка и литературы Ильинской школы и финалист конкурса «Флагманы образования» 2023 года Ян Рюмин родом из Мурманска, прежде трудился заместителем директора по учебно-воспитательной работе в гимназии № 7. Участие в проекте обозначило для него точку профессионального роста и придало импульс к запуску масштабных образовательных инициатив в регионе. Обретенные в проекте компетенции позволили Яну победить в ряде крупных конкурсов и инициировать серьезные перемены в образовательной среде: он открыл первый в регионе предпринимательский класс и создал на базе гимназии инженерно-технологический центр. Его профессиональная траектория продолжилась зачислением в кадровый резерв Минпросвещения РФ и обучением по соответствующей программе. Позже Ян вошел в «Топ-100» учителей Московской области и продолжил работу в Ильинской школе, где намерен масштабировать наработанный опыт.

«Быть выпускником Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ — это возможность стать частью сообщества лидеров, которые превращают идеи в реальные проекты. Это ответственность за вклад в будущее страны и возможность строить профессиональную траекторию, где амбиции соединяются с общественной значимостью», — подчеркнул Ян Рюмин.

Камиль Ижболдин — студент Финансового университета и менеджер ВЭБ.РФ, ветеран специальной военной операции, удостоенный двух орденов Мужества. Сегодня его имя ассоциируется не только с ратной службой, но и с продвижением общественных инициатив: Камиль выиграл конкурс «Росмолодежь.Гранты» и воплощает в жизнь инклюзивный проект «Школа адаптивного спорта», где спорт служит инструментом поддержки и социализации людей с инвалидностью. По его собственным словам, главная задача сегодня — воодушевлять людей, консолидировать инициативы и формировать экосистему, ориентированную на развитие человеческого капитала. Совместно с командой он трудится над созданием проектного офиса нового типа, который объединит ветеранов боевых действий и людей с инвалидностью как обладателей уникального опыта, силы духа и нестандартного видения общественного развития.

«Для меня участие в проектах Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ — это возможность быть среди лучших, получать новые знания, полезные знакомства и напрямую взаимодействовать с экспертами из разных сфер. Это про постоянный рост, развитие и новые карьерные возможности», — отметил Камиль Ижболдин.

Николай Усов — студент третьего курса бакалавриата Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Сегодня он руководит проектом по подготовке и сопровождению учебных работ, совершенствуя управленческие и организационные компетенции, а также выступает амбассадором «Центра компетенций». Николай уверен, что обучение в РГУ нефти и газа — это не просто обретение профессии, но и способ глубже разобраться в себе, своих сильных сторонах и карьерных устремлениях.

«Участие в проектах Президентской платформы „Россия — страна возможностей“ — это не просто строчка в резюме. Это осознание себя частью сообщества людей, которые не ждут, пока кто-то решит их проблемы, а сами берут ответственность и становятся инициаторами изменений — в бизнесе, государственном управлении и социальной сфере», — сказал Николай Усов.

Софья Филилеева — первокурсница направления «Менеджмент креативных индустрий» Московского государственного института культуры. Софья говорит, что ее профессиональный путь лишь начинается, и именно Центр компетенций помогает ей формировать собственный профессиональный стержень. Все началось с вопроса, обращенного к себе: что она в действительности умеет, помимо желания работать в культурной сфере. Диагностика в Центре компетенций сработала для нее как «профессиональное зеркало», высветив не только сильные стороны, но и зоны роста, после чего Софья сделала упор на развитии гибких навыков. Значимым этапом для нее стало участие в организации финала Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» в области креативных индустрий на площадке МГИК. Координация участников, решение организационных вопросов и взаимодействие с профессионалами помогли ей осознать свою главную цель — выстраивать мост между молодыми талантами и индустрией. Софья подчеркивает, что Центр компетенций позволяет ей оставаться честной перед собой, трезво оценивать реальный уровень своих навыков и трансформировать ощущение «я еще новичок» в уверенность: «я уже могу быть полезной».

Образовательная программа мероприятия была построена как последовательное движение от осмысления накопленного опыта к проектированию новых решений. Участники действовали по нескольким направлениям, каждое из которых нацеливалось на развитие конкретных сообществ и создание прикладных инструментов для совершенствования экосистемы.

Образовательный трек для 33 наиболее инициативных студентов из 30 российских вузов — участников проекта «Центры компетенций» — стал для молодых людей уникальной возможностью получить знания и поддержку на федеральном уровне. Результатом работы явилась дорожная карта для развития сообщества амбассадоров Центров компетенций в их университетах.

Руководитель Департамента оценки и методологии Президентской платформы «Россия — страна возможностей», эксперт проекта «Центры компетенций» Сергей Шишунов подчеркнул, что география участников охватывает всю страну — от Кабардино-Балкарии до Хабаровского края, от регионов Новороссии и Донбасса до Ханты-Мансийского автономного округа.

«Программа позволила молодым людям освоить инструменты продвижения проектов, эффективные коммуникации, карьерную диагностику и получить опыт взаимодействия с единомышленниками. Участников ждали тренинги и стратегические сессии с экспертами. Главное преимущество — новые знакомства, которые помогут воплотить собственные инициативы», — отметил Шишунов.

Программа для экспертов и трекеров проекта «Профразвитие» охватывала тренинги по проектированию образовательных событий, развитию коммуникативных навыков, управлению групповой динамикой и кризисными ситуациями, а также практикумы по продвижению смыслов. Отдельный акцент был сделан на блоках, посвященных обучению взаимодействию с сообществом амбассадоров будущих сезонов, их сопровождению и разработке авторских образовательных продуктов и методических решений.

Сообщество «Флагманов образования» сплотилось вокруг задачи по созданию воспитательного события, которое в перспективе можно будет масштабировать для работы с детьми и молодежью в образовательных учреждениях. Совместно с экспертами участники подготовили пакет материалов: мастер-классы по развитию надпрофессиональных компетенций, готовый сценарий воспитательного события и тематическую викторину о России и молодежных возможностях, а также проработали идеи для дальнейшего развития региональных Флагманских сообществ.

В процессе работы участники всех направлений выработали подходы и механики, обеспечивающие непрерывное развитие: от самого первого участия в проекте до полной профессиональной самореализации и вовлеченности в экспертные и региональные сообщества. Разработанные инициативы лягут в основу построения единой системы поддержки выпускников Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Программа «Лаборатория постконкурсных решений» реализуется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Наблюдательного совета Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

