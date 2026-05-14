Работать больше, получать вдвойне: что нужно знать о новом законе о сверхурочных
Фото - © Медиасток.рф
Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ со 120 до 240 часов. До этого можно было выполнять их максимум два часа на протяжении двух суток подряд, сообщает ТАСС.
«При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день или смену, в которые осуществляется сверхурочная работа: за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. Начиная со 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждый час», — говорится в документе.
При этом ограничение на сверхурочную работу в 120 часов ежегодно появится у сотрудников государственных и муниципальных учреждений, которые выполняют работу по внутреннему совместительству максимум на одну четвертую месячной нормы рабочего времени. Аналогичная мера распространяется на тех, кто работает во вредных условиях.
В документе говорится, что привлекать к работе пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, сотрудников с вредными условиями труда разрешено исключительно с письменного согласия. Также им не должно быть это запрещено в соответствии с состоянием здоровья по заключению врача.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.