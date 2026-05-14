Работать больше, получать вдвойне: что нужно знать о новом законе о сверхурочных

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ со 120 до 240 часов. До этого можно было выполнять их максимум два часа на протяжении двух суток подряд, сообщает ТАСС .

«При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день или смену, в которые осуществляется сверхурочная работа: за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. Начиная со 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждый час», — говорится в документе.

При этом ограничение на сверхурочную работу в 120 часов ежегодно появится у сотрудников государственных и муниципальных учреждений, которые выполняют работу по внутреннему совместительству максимум на одну четвертую месячной нормы рабочего времени. Аналогичная мера распространяется на тех, кто работает во вредных условиях.

В документе говорится, что привлекать к работе пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, сотрудников с вредными условиями труда разрешено исключительно с письменного согласия. Также им не должно быть это запрещено в соответствии с состоянием здоровья по заключению врача.

