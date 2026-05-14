В Электростали задержали рецидивиста за кражу 9 тыс рублей

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Электростали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в краже 9 тыс. рублей у пенсионерки в городском парке. Мужчину доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Инцидент произошел в одном из парков Электростали. Женщина, занимавшаяся благоустройством территории, оставила сумку на скамейке и отвлеклась. В этот момент прохожий похитил кошелек, в котором находились 9 тыс. рублей.

Получив сообщение о происшествии и приметы подозреваемого, сотрудники вневедомственной охраны начали розыск. В ходе патрулирования близлежащих кварталов они задержали мужчину.

Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичные преступления 52-летний местный житель. Он признался, что успел потратить похищенные деньги на спиртные напитки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

