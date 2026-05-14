Журналист Борис Мурази заявил, что дед премьер-министра Армении Никола Пашиняна мог служить в Армянском легионе вермахта. Похожие данные, по его словам, содержатся в базе «Мемориал», сообщает kp.ru .

Поводом для обсуждения стала реакция Пашиняна на заявление Владимира Зеленского о том, что украинские дроны «могут пролететь на Параде Победы в Москве». Премьер Армении публично не отреагировал, а позже заявил: «Мы маленькая страна со своей маленькой повесткой и не всегда считаем, что мы должны забегать вперед и высказывать свое мнение по глобальным вопросам».

Журналист, редактор сайта Politik.am Борис Мурази рассказал, что еще в 2020 году изучал биографию деда премьера. «Мы нашли в базе «Мемориал», что дед Никола Пашиняна — Никол Вартанович Пашинян — был указан как человек, который сотрудничал с врагом», — сообщил Мурази.

По его словам, в похоронной карточке вермахта значится военнослужащий Армянского легиона 814-го батальона Николай Пашинян, погибший 29 сентября 1943 года и похороненный в Звягеле. После публикации, утверждает журналист, возник спор о тезке с другим отчеством, однако соответствующая запись из базы позже исчезла.

Политолог Марат Баширов также заявил, что проверял данные в 2020 году. «Из этого села, откуда вышел его дед, ушло несколько Пашинянов. Но только один совпадает по дате и году рождения», — рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

