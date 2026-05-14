Юрист Кваша объяснил, почему самозапрет не блокирует рассрочку

Управляющий партнер бюро «Кваша и Партнеры» Дмитрий Кваша сообщил, что самозапрет на кредиты не действует при оформлении рассрочки напрямую у продавца, сообщает АБН24 .

Самозапрет на кредиты не распространяется на рассрочку, которую предоставляет сам продавец, а не банк или микрофинансовая организация. В таких случаях сделка юридически не считается кредитом.

«Центральный банк исходит из того, что если рассрочка предоставляется непосредственно продавцом, а не банком или микрофинансовой организацией, то юридически такая схема не считается кредитом. Соответственно, механизм самозапрета здесь не применяется. Именно поэтому продавец, предлагающий оплату частями напрямую, зачастую даже не видит, установлен ли у человека самозапрет на кредиты. Он просто не обращается к соответствующей системе проверки, поскольку формально не выдает кредитный продукт», — пояснил юрист.

По его словам, такая особенность создает потенциальную лазейку для злоумышленников.

«Теоретически это создает лазейку, которой способны воспользоваться мошенники. Гипотетически сценарий, при котором злоумышленники получают доступ к чужому аккаунту и оформляют дорогостоящие товары в рассрочку, несмотря на установленный самозапрет, возможен. Схема может выглядеть так: мошенники получают доступ к аккаунту жертвы, оформляют товар с оплатой частями, после чего перепродают его и получают деньги, а выплачивать рассрочку остается владельцу аккаунта. При этом самозапрет не срабатывает именно потому, что формально речь не идет о банковском кредите», — добавил Кваша.

