Вклады в 2026 году: где еще остались высокие ставки после снижения ЦБ

Где можно заработать на процентах по депозитам в мае 2026 года, читайте в материале РИАМО.

К весне 2026 года рынок вкладов постепенно перестает быть таким щедрым, как еще несколько месяцев назад. Банки снижают проценты вслед за ключевой ставкой ЦБ, а вкладчикам приходится выбирать между короткими депозитами с повышенной доходностью и длинными вкладами, которые позволяют зафиксировать нынешние условия. О том, почему дешевеют рублевые вклады, какие предложения сейчас действительно выгодны и почему охота за максимальной ставкой становится все сложнее, РИАМО рассказала директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Почему банки снижают ставки по вкладам в 2026 году

По словам Андриевской, ключевая причина снижения доходности вкладов — политика Банка России. С начала 2026 года регулятор уже снизил ключевую ставку на 1,5 п.п. — с 16% до 14,5%, и банки практически сразу начали уменьшать проценты по депозитам.

«По нашим оценкам, ставки по вкладам потеряли за январь–май в среднем 2,5–3%. В статистике ЦБ по топ-10 банкам максимальная ставка снизилась с 15,102% в первой декаде января до 13,06% в третьей декаде апреля», — отмечает эксперт.

«По нашим оценкам, ставки по вкладам потеряли за январь–май в среднем 2,5–3%. В статистике ЦБ по топ-10 банкам максимальная ставка снизилась с 15,102% в первой декаде января до 13,06% в третьей декаде апреля»

При этом депозиты дешевеют даже немного быстрее, чем снижается сама ключевая ставка. По сути, каждый новый шаг ЦБ вниз почти автоматически приводит к уменьшению доходности вкладов.

По мнению Андриевской, для вкладчиков это важный сигнал: если есть планы открыть вклад или переложить деньги после завершения старого депозита, откладывать решение не стоит. Уже после заседания ЦБ 19 июня ставки могут снова снизиться.

Какие ставки по вкладам будут к концу 2026 года

Несмотря на снижение ключевой ставки, ЦБ одновременно ухудшил прогноз по ее среднему уровню на 2026 год — теперь регулятор ожидает диапазон 14–14,5%.

Это означает, что дальнейшее снижение может идти медленнее, чем в начале года. Более того, Банк России уже допускает паузу в изменении ставки.

Тем не менее общий тренд на рынке вкладов остается нисходящим.

«Если ориентироваться на прогнозы банкиров, к концу года ключевая ставка может опуститься до 12%. Тогда средние ставки по депозитам откатятся к 10,5–11%», — говорит Андриевская.

Именно поэтому эксперт считает нынешние условия по рублевым вкладам еще относительно выгодными — особенно для тех, кто планирует разместить деньги надолго.

«Если ориентироваться на прогнозы банкиров, к концу года ключевая ставка может опуститься до 12%. Тогда средние ставки по депозитам откатятся к 10,5–11%»

Какие вклады самые выгодные на май 2026

Самые высокие проценты банки в мае 2026 года предлагают по коротким депозитам сроком на 2–4 месяца.

Причина проста: банки не уверены, как будут вести себя инфляция и ключевая ставка дальше, поэтому готовы конкурировать за деньги клиентов именно на коротком горизонте. Однако почти все предложения с громкими процентами имеют ограничения.

Например:

нужно быть новым клиентом;

оформить платную подписку;

активно пользоваться картой банка;

соблюдать лимиты по тратам.

Так, лидер майского рейтинга «Выберу.ру» — Альфа-Банк — предлагает новым клиентам вклад под 21,8% годовых, однако только на сумму до 50 тыс. рублей и лишь один раз.

«По сути, высокая ставка становится маркетинговым инструментом для привлечения клиентов», — отмечает эксперт.

Почему высокие ставки по вкладам не гарантируют максимальный доход

Андриевская советует внимательно смотреть не на рекламную ставку, а на итоговую среднюю доходность вклада.

Некоторые банки используют так называемые лестничные депозиты: в первый месяц ставка высокая, а затем резко снижается.

«К примеру, у Солид Банка — 35% в честь их 35-летия. Но их механизм вклада — лестничный, со второго месяца ставка резко падает, в итоге средняя доходность — 12,59%. Похожее решение с высоким процентом есть у Банка Уралсиб по вкладу „Динамичный” со ставкой 20% в начале срока, затем ставка снижается, а итоговая доходность — 12,81%», — поясняет аналитик.

Для клиентов, которые не готовы выполнять дополнительные условия банков, ориентиром сейчас можно считать ставки 14–15% по вкладам на 2-3 месяца, говорит она.

Стоит ли открывать длинные вклады в 2026 году

Тем, кто копит на крупные покупки — квартиру, автомобиль или другие долгосрочные цели, — эксперт рекомендует обратить внимание на длинные вклады сроком от года.

Главный плюс такого решения — возможность зафиксировать текущую ставку до того, как рынок уйдет еще ниже.

По словам Андриевской, уже к маю 2027 года условия по депозитам могут оказаться заметно менее выгодными, чем сейчас.

Кроме того, даже нынешняя доходность длинных вкладов существенно превышает официальную инфляцию, которая к концу апреля замедлилась до 5,62%.

«Длинный вклад, открытый сейчас, в ближайшие 12 месяцев способен принести доход, который примерно вдвое превышает уровень инфляции», — говорит эксперт.

Как сохранить доходность вкладов в 2026 году

На фоне снижения ключевой ставки банки постепенно ухудшают условия по депозитам, поэтому вкладчикам становится все сложнее находить действительно выгодные предложения. Нужно ориентироваться не на рекламные проценты, а внимательно изучать реальные условия вкладов.

Чтобы сохранить доходность сбережений, вкладчикам в 2026 году стоит: