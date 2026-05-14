«Братская могила»: под Переславлем нашли десятки мешков с трупами собак

Жители Ярославской области борются с тайным «приютом» для бездомных псов

Жители деревень Рушиново, Щербинино и Одерихино в Ярославской области обвинили руководство одного из приютов недалеко от Переславля-Залесского в жестоком обращении с животными и угрозах. Несмотря на то, что официально организация была ликвидирована еще в 2019 году, очевидцы утверждают, что на территорию продолжают свозить отловленных бездомных собак, сообщают « Осторожно, новости ».

Страшную находку обнаружили 10 мая. В овраге неподалеку от приюта местные жители обнаружили многочисленные мешки с трупами и скелетами животных.

По словам очевидцев, вызванная на место полиция зафиксировала наличие останков. Трупы лежат на месте, распространяя по округе неприятный запах.

По данным зоозащитников, за забором приюта находятся около 15–20 истощенных собак. Животные периодически сбегают и гуляют по улицам.

При этом владельцы приюта держат территорию закрытой и отказываются пускать внутрь активистов и правоохранителей. Местные жители также заявили об угрозах со стороны руководства приюта. По их словам, в ответ на жалобы им обещали поджечь дома.

