Пропавшая в аэропорту Еревана российская пенсионерка с деменцией нашлась

В Армении нашли живой 69-летнюю россиянку, которая пропала сразу по прилету в Ереван. Она ночевала в поле возле аэропорта.

«Только что муж написал: „Жива“. Подробностей не знаю», — написала дочь пропавшей в соцсети Threads *.

В поисках женщины участвовали волонтеры, а также полиция Армении. Дочь поблагодарила всех неравнодушных людей за помощь.

Как пишет SHOT, женщину нашли в поле возле аэропорта Звартноц. Она ночевала прямо там. Пенсионерка сильно обгорела, а еще получила обезвоживание. Также родные отметили, что она странно ходит.

В разговоре с полицией пропавшая сказала, что чувствует себя хорошо. Вскоре ее осмотрят медики, чтобы исключить инсульт.

Людмила Леванова вылетела из аэропорта Внуково рейсом Москва — Ереван — Кишинев 13 мая. При пересадке в столице Армении женщину должны были встретить сотрудники службы сопровождения, но не нашли ее. Известно, что она вышла из воздушной гавани и направилась в сторону города. Пенсионерка страдает деменцией.

