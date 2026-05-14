В Подмосковье проведут Кубок по пневматическому пистолету и карабину

В Лыткарине 16 мая 2026 года проведут Кубок Московской области по пневматическому пистолету и карабину.

Соревнования пройдут в СК «Лыткарино Арена». Он станет новой географической точкой на карте Федерации практической стрельбы. Это большой вместительный комплекс, где есть два удобных зала для проведения соревнований разного уровня.

В Кубке примут участие 120 спортсменов из разных регионов России. Они смогут оценить новый комплекс уже в ближайшие выходные.

Участников ждут 10 трудных упражнений. Определять призеров и победителей будет команда судей под руководством Эльдара Фаткиева.

Организаторами соревнований являются Федерация практической стрельбы Московской области и стрелковая лига «Русские сезоны» при поддержке команды губернатора Московской области, министерства спорта Московской области, администрации городского округа Лыткарино.

Со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

