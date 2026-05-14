В Сургуте «мстители в масках» пытали экс-мужа медсестры раскаленным утюгом

В Сургуте пятеро неизвестных в масках ворвались в квартиру к мужчине, избили его, прострелили руку из пневматического оружия и прижгли вторую раскаленным утюгом, сообщает URA.RU .

По версии правоохранителей, нападение организовала бывшая жена пострадавшего, которая работала медсестрой. Женщина обратилась к молодому человеку своей дочери с просьбой «поговорить по-мужски» с экс-супругом. По ее словам, бывший муж оскорблял ее, бил и устраивал пьянки в общей квартире.

Парень собрал «группу мстителей». Налетчики в балаклавах ворвались в комнату мужчины, избили его, затем потребовали переписать принадлежащую ему долю в квартире на бывшую супругу. После пыток они скрылись.

Нападавших и саму медсестру уже заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

