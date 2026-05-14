Как вернуть утраченную популяцию пчел? Отвечает эколог

сегодня в 16:40

Восстановить популяцию медоносных пчел возможно, но это долго и дорого, а с дикими опылителями растений все еще сложнее, сообщил РИАМО эколог Илья Рыбальченко.

По словам специалиста, восполнить популяцию медоносных пчел сложно по двум причинам.

«Медоносных пчел можно частично восстановить покупкой пчелопакетов, маток, пересборкой пасек и грамотной ветеринарной работой, но это стоит денег и занимает сезоны. А вот диких опылителей восстановить сложнее: им нужны места гнездования, старые стебли, голая почва, лесополосы, цветущие обочины, отсутствие постоянного химического давления», — отметил Рыбальченко.

Эксперт добавил, что для региона популяция пчел — вопрос рисков в управлении сельским хозяйством.

