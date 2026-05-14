Росгвардейцы провели урок мужества в Пушкинском округе

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны 12 мая провели урок мужества для школьников и студентов техникума имени С. П. Королева в Подмосковье. Встреча прошла в историко-краеведческом музее в рамках 10-летия со дня образования Росгвардии, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

Участники мероприятия познакомились с историей Великой Отечественной войны и осмотрели музейные экспонаты. Росгвардейцы рассказали о судьбах солдат, которым принадлежали представленные вещи, о фронтовых письмах, личных предметах бойцов, элементах экипировки и находках поисковых отрядов.

Сотрудники вневедомственной охраны подчеркнули важность сохранения исторической памяти и противодействия попыткам искажения истории. Студенты задали вопросы, обсудили события военных лет и узнали больше о подвиге не только солдат на передовой, но и мирных жителей, работавших в тылу.

В завершение встречи учащиеся поблагодарили росгвардейцев и сотрудников музея за познавательную экскурсию и возможность глубже познакомиться с героическим прошлым страны.

