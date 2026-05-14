В Подмосковье 29 мая стартует летняя кампания для 500 тыс детей

Летняя оздоровительная кампания начнется в Подмосковье 29 мая, для школьников подготовили более 1000 площадок. Отдыхом планируется охватить около 500 тыс. детей, включая ребят из семей участников СВО и малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В регионе будут работать пришкольные лагеря дневного пребывания и крупные загородные комплексы с современной инфраструктурой. Всего откроется более 1000 площадок по всей Московской области.

«В этом году летний отдых охватит около 500 тысяч детей Подмосковья — более 1000 площадок по всему региону. Особое внимание уделяем детям участников СВО — для них будет организован отдых в трех лагерях. Для ребят из семей с низкими доходами мы предусмотрели бесплатные путевки к морю», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Для детей участников спецоперации подготовили тематические смены на ведущих базах региона. Бесплатно смогут отдохнуть 6 тыс. детей. Смены пройдут в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе, «Левково» в Пушкинском округе и лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске.

Перед открытием лагеря проверяют межведомственные комиссии. Они оценивают антитеррористическую защищенность, пожарную безопасность и санитарное состояние корпусов и пищеблоков.

С 22 по 24 мая пройдет областной инструктив «Школа вожатых». Для будущих воспитателей подготовили иммерсионные площадки, мастер-классы и семинары по психологии общения с детьми и организации досуга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.