Омбудсмен Лантартова связала отъезд «защитников прав» из РФ с позицией по СВО

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что после начала спецоперации многие известные «защитники прав» покинули Россию и выступили против страны, сообщает RT .

По словам Яны Лантратовой, специальная военная операция «многое расставила по местам».

«Специальная военная операция многое расставила по местам. Известные „защитники прав“ быстро оказались за рубежом и начали выступать против своей страны», — отметила она в колонке «Гражданское общество: абстракция или живые люди?», опубликованной в Telegram-канале «Специально для RT».

Омбудсмен подчеркнула, что настоящее гражданское общество строится на солидарности и взаимопомощи, а не на профессиональной критике государства и политической оппозиционности.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин поблагодарил правозащитников за прямую работу с людьми.

