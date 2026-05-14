В Долгопрудном продолжают ежедневный окос травы

Коммунальные службы Долгопрудного ежедневно косят траву на общественных территориях и во дворах. 14 мая работы проходят на улицах Молодежная, Дирижабельная и проспекте Ракетостроителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На общественных пространствах траву косит МБУ «Благоустройство», а на внутридомовых территориях за состояние газонов отвечают управляющие компании. Ранее во время объезда глава городского округа Олег Сотник поручил проводить такие работы на регулярной основе.

Окос травы — не только элемент благоустройства. Работы направлены на поддержание санитарного состояния территорий, обеспечение безопасности и сохранение городской среды.

Сегодня задействованы одна единица техники и восемь сотрудников для ручного окоса. Работы ведутся ежедневно, однако их график может корректироваться в зависимости от погодных условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.