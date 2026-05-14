«Рукопожатная дипломатия»: назван победитель дуэли Трампа и Си Цзиньпина

Эксперт по деловому протоколу Алексей Кобелюк проанализировал встречу Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине и объяснил, кто перехватил инициативу в «рукопожатной дипломатии», сообщает Life.ru .

Во время визита в Пекин президент США Дональд Трамп попытался с первых секунд задать тон переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако, по оценке эксперта по деловому протоколу Алексея Кобелюка, китайский лидер не позволил перехватить инициативу. Их рукопожатие длилось 14 секунд.

Кобелюк начал анализ со встречи американской делегации в аэропорту. Церемония была пышной — военный оркестр, красная дорожка, дети с флажками. При этом Си Цзиньпин лично не приехал встречать гостя.

«Я пришел с миром, я пришел без оружия. Вот, посмотри на мою открытую ладонь», — так, по словам эксперта, можно трактовать жест Трампа, который протянул руку ладонью вверх за несколько шагов до контакта.

Си Цзиньпин накрыл ладонь американского лидера своей рукой, приняв жест доброй воли. По словам Кобелюка, глава КНР осознанно не демонстрировал личного отношения: позволил похлопать себя по плечу, не проявил пренебрежения, но и не показал ярких эмоций. Это, по оценке эксперта, и определило исход символической «дуэли».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.