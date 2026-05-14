Премия «Сделано в России» пройдет в 2026 году в 15-й раз. Лучшие проекты, созданные и реализованные в стране, определят участники клуба, читатели сайта, эксперты и редакция.

Награды вручат в 14 номинациях. Сначала экспертные советы сформируют шорт-листы, затем состоится офлайн-церемония награждения.

«„Сделано в России“ — это премия про людей, которые не ждут идеальных условий, а воплощают свои идеи в жизнь прямо сейчас. Каждый год мы видим, сколько в стране появляется сильных, умных, красивых и смелых проектов. В этом году к нам присоединился Альфа-Банк. Как и мы, он уже несколько лет поддерживает малый и микро бизнес через Фонд немалого бизнеса. Благодаря этому партнерству мы сможем больше рассказывать о тех, кто делает что-то по-настоящему важное», — сказала издатель «Сноба» Марина Геворкян.

Решение о номинации проектов принимает редакция.

