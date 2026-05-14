Тихая катастрофа: эколог рассказал, что будет, если исчезнут пчелы

Эколог Илья Рыбальченко сообщил РИАМО, что почти 75% продовольственных культур зависит от опыления, пчелами в том числе, это сильно влияет на урожай.

«Около 75% продовольственных культур в той или иной степени зависят от опыления животными, а почти 90% дикорастущих цветковых растений зависят от него хотя бы частично. Это не значит, что „без пчел исчезнет вся еда“, но значит, что многие культуры дадут меньше плодов, хуже будет качество семян и менее стабильный урожай. Химикаты опасны не только прямой гибелью. При неудачной обработке, например, без предупреждения пасечников, во время цветения, днем, при ветре пчелы могут получить летальную дозу», — сказал Рыбальченко.

Эколог добавил, что может быть и другой вариант. Насекомое может выжить и в ослабленном состоянии вернуться в улей. Оно будет хуже кормить расплод, и пчелиное семейство начнет приходить в упадок.

Сокращение количества пчел ударит не только по меду, но и по опылению, урожайности, дикорастущим растениям и устойчивости экосистемы. Рыбальченко отмечает, что это будет не моментальная проблема, а растянутая во времени. Постепенно будет меняется состав растений, упадет семенная продуктивность. Станет меньше ягод, плодов и семян для птиц и мелких животных.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.