Фигуристка Виктория Синицина сообщила о снятии швов после травмы

Чемпионка мира и призер Олимпийских игр Виктория Синицина восстановилась после глубокого пореза голени и уже вернулась к тренировкам. Швы спортсменке сняли, сообщает Газета.ru .

Виктория Синицина рассказала, что восстановление после травмы проходит успешно. По словам фигуристки, до полного возвращения к форме осталось немного времени.

«С моим здоровьем все в порядке. Мне уже сняли швы, и я спокойно хожу, разрабатываю ногу. Так что до полного восстановления осталось не так много времени. Я постепенно приступаю к тренировкам на льду, а скоро буду снова выступать. Но все равно стараюсь не перетруждаться, опираться на свои ощущения и ждать возможности полностью вытягивать ногу, растягивать икру», — рассказала фигуристка.

Травму Синицина получила 27 марта во время выступления в ледовом шоу Татьяны Навки. Партнер Никита Кацалапов случайно задел ее коньком и рассек ей голень. После этого фигурист вынес спортсменку на руках в подтрибунное помещение.

Синицину оперативно доставили в больницу, где врачи наложили два шва. Сейчас спортсменка постепенно возвращается к полноценным тренировкам.

