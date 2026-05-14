Агрессивный житель Сочи угрожал поджечь самолет из-за отказа в сексе

Житель Сочи агрессивно воспринял отказ девушки заняться с ним сексом. Он начал угрожать, что сожжет самолет, на котором избранница собиралась улететь домой в Екатеринбург, сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Житель Сочи познакомился на местном пляже с уральской туристкой. У парочки завязалось романтическое общение. Мужчина позвал красотку в кафе, а там сделал ей интимное предложение.

Путешественница отказалась от секса с новым приятелем и ушла. Однако ухажер не оставил ее. Он принялся отправлять ей голосовые сообщения с угрозами. Например, мужчина заявил, что самолет, на котором девушка собиралась улететь домой, сгорит. Также он грозился применить в отношении жертвы сексуальное насилие.

Туристка сообщила о возножном теракте правоохранителям. В итоге мужчина попал под следствие.

На допросе он рассказал, что отправил девушке голосовое сообщение о пожаре в самолете из-за обиды, потому что красотка отвергла его предложение об интимной связи. Суд приговорил сочинца к трем годам лишения свободы условно за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.