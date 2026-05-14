Гроза с дождем обрушится на Москву в ближайшие часы

Москва окажется во власти грозы с дождем во вторую половину дня 14 мая. В пресс-службе комплекса городского хозяйства города просят жителей соблюдать меры безопасности.

По данным синоптиков, гроза обрушится на мегаполис в ближайшие часы. Греметь будет до 21:00. Также в это время прогнозируются осадки в виде дождя. При грозе ветер усилится до 15 м/с.

Горожан просят быть внимательными на улице в непогоду. Им напомнили, что нельзя укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.

Ранее синоптики спрогнозировали, что 14 мая в Московском регионе температура будет тепло: температура составит от +21 до +23 градусов. Однако местами возникнет гроза с дождем.

