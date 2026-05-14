Внимание, гроза: Московский регион накроют кратковременные дожди при тепле

07:15

Дождь и гроза будут в Московском регионе 14 мая

Днем 14 мая в Москве и области ожидается от +21 до +23 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В четверг днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Местами возможен дождь. В области будет гроза.

Ветер ожидается восточный. Скорость составит от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от +12 до +14 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен дождь.

Ветер будет восточный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

