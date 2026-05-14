Штраф за возможность роста: какие растения нельзя содержать на участке

«В региональных актах закрепляются штрафы за бездействие в отношении канадского золотарника, многолистного люпина и ясенелистного клена. Они признаны экологической угрозой, и обязанность по их искоренению ложится на землевладельца», — сказал юрист.

По его словам, отдельная категория риска — сорные травы на землях сельхозназначения. Заросший одуванчиками, полынью, мятой или чертополохом участок квалифицируется как нарушение правил эксплуатации земли, что влечет финансовые санкции.

«Еще более жесткая практика сложилась вокруг декоративных посадок, пополнивших список наркосодержащих растений. Популярная у дачников ипомея трехцветная, гармала и шалфей предсказателей находятся под строгим федеральным запретом. Наличие их на клумбе переводит вопрос из плоскости административных штрафов в сферу уголовного преследования за незаконное культивирование», — добавил эксперт.

Он пояснил, что правовая реальность требует тщательного аудита каждого метра территории, поскольку флористическая безграмотность не освобождает от сурового наказания. Но маловероятно, что кто-то пойдет выискивать на всех участках эти растения.

«Чаще всего под штрафы попадают те, у кого совсем запущен участок. Или те, на кого пожаловались соседи. Поэтому, как бы комично это не звучало, чтобы не получить случайный штраф из-за незнания черного списка растений, важно поддерживать на участке чистоту и дружить с соседями», — заключил Евдокимов.

