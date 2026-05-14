Медведев: Зеленский пока остается для Европы и США безальтернативной фигурой

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев проанализировал положение президента Украины Владимира Зеленского на фоне давления со стороны западных партнеров и внутренней ситуации в стране. Несмотря на явное недовольство Запада и «публичную гражданскую казнь» соратников украинского лидера, тот пока остается для Европы и США безальтернативной фигурой.

«Смоют ли киевского наркоклоуна в вонючую клоаку истории?» — задался вопросом зампред Совбеза РФ.

Медведев отметил, что на Украине сейчас «выжженное поле» и отсутствие реальных конкурентов, способных быстро заменить действующего главу государства. Упомянув Валерия Залужного как возможного кандидата в президенты, политик подчеркнул, что у того нет необходимой опоры в элитах и времени на «раскрутку». В глазах западных политиков Зеленский продолжает удерживать позиции, несмотря на коррупционные скандалы и внутренние проблемы.

При этом Медведев указал на плюсы для России в случае смены власти в Киеве. По его словам, любой преемник будет вынужден начинать с уничтожения наследия предшественника.

Новая жирующая крыса будет гораздо покладистее больной и затравленной. Она вместе со своим выводком с радостью согласится сытно жрать из европейского помойного ведра. Дмитрий Медведев Зампред Совбеза России

Медведев считает, что поэтому новый руководитель может пойти на признание «неизбежного» ради сохранения собственной власти и получения защиты со стороны Запада.

Ранее экс-главе офиса президента Украины Андрея Ермака предъявили обвинение в легализации 10 млн долларов при элитном строительстве под Киевом. Его арестовали.

