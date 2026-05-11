К экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку пришли силовики

В отношении бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака проходят следственные действия. Украинские депутаты и СМИ связывают это с возможным предъявлением ему подозрения от НАБУ.

Первым информацию распространил депутат Рады Ярослав Железняк, опубликовав в Telegram фото и видео человека, похожего на Ермака, в окружении, предположительно, силовиков и адвокатов. Он отметил, что подтверждения о вручении подозрения нет.

Позже украинские СМИ сообщили, что НАБУ и САП действительно проводят следственные действия.

Ермака остановили возле Дворца спорта в Киеве и туда прибыла прокурор Специального антикоррупционного бюро, что может указывать на вручение подозрения, однако официального подтверждения пока нет.

Андрей Ермак возглавлял Офис президента Украины с 2020 по 2025 год. В конце ноября 2025 года в доме Ермака уже проходили обыски, которые проводили сотрудники антикоррупционной прокуратуры и НАБУ. В тот же день Владимир Зеленский объявил о его отставке на фоне коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем, и пост занял Кирилл Буданов*.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.