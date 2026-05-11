Биологи из США отрастили мышам ампутированные пальцы с помощью двух белков

Американским ученым удалось заново отрастить ампутированные пальцы у мышей. Исследование группы биологов из Техасского университета A&M опубликовано в журнале Nature Communications, сообщает «Наука» .

Проведенное исследование доказывает, что регенеративный потенциал млекопитающих выше, чем считалось.

Ключом к успеху стали два сигнальных белка. Сначала в зону раны ввели фактор роста фибробластов (FGF2). Он не дал клеткам формировать рубец и заставил их образовать бластему — временную «почку» из живых клеток, как у саламандр. Затем применили костный морфогенетический белок (BMP2), который дал сигнал начать строительство костей, сухожилий и связок.

Уникальность метода в том, что ученым не пришлось использовать донорские стволовые клетки.

«Они уже там, в месте раны. Нам просто нужно было научиться управлять их поведением», — объяснил биолог Кен Мунеока.

Во многих случаях у мышей восстановились костная структура, сухожилия и суставы. Белок BMP2 уже одобрен для реконструктивной хирургии у людей, FGF2 близок к этому статусу. Ученые надеются, что технология поможет лечить раны без шрамов и даже восстанавливать утраченные части тела.

