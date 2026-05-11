Fox News: Трамп хочет сделать Венесуэлу 51-м штатом Америки

Американский президент Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Об этом сообщил журналист Fox News Джон Роберт после разговора с лидером США, пишет РИА Новости .

«Только что говорил по телефону (с Трампом — ред.). Он заявил мне, что всерьез рассматривает шаги по присоединению Венесуэлы в качестве 51-го штата», — написал ведущий телеканала в соцсети X.

В марте американский президент уже намекал на желание присоединить Венесуэлу к США. Тогда он поздравлял национальную сборную страны по бейсболу с победой над Италией и приписал успех венесуэльской команды сотрудничеству Каракаса с Вашингтоном.

США и Венесуэла начали процесс восстановления дипломатических отношений после того, как в начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу. Также Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть. Официальный Каракас пока не комментировал заявления американского лидера.

