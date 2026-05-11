Более 100 автомобилей, свыше 50 мотоциклистов и велосипедисты стали участниками Дня Победы в Павловском Посаде
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
9 мая в Павлово-Посадском городском округе прошел авто-, мото- и велопробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администарции муниципалитета.
Перед стартом у Пантеона Славы в Парке Победы состоялся памятный митинг с участием главы Павлово-Посадского округа Дениса Семенова, ветеранов, депутатов, участников специальной военной операции, общественных организаций и жителей округа.
«81 год отделяет нас от Победы, но память о тех, кто подарил нам жизнь, остается с нами каждый день. Пока мы собираемся вместе у мемориалов, наши деды и прадеды живы в наших сердцах. Мы гордимся поколением победителей и теми, кто сегодня защищает Родину», — отметил Денис Семенов.
После митинга был дан старт авто-, мото- и велопробегу. Более 100 автомобилей, свыше 50 мотоциклистов и участники велоколонны отправились по четырем маршрутам, посетив городские и сельские территории округа.
По пути следования участники останавливались у памятников и братских захоронений, проводили памятные митинги и возлагали цветы. Жители населенных пунктов встречали колонны с флагами, аплодисментами и словами благодарности, присоединяясь к акции памяти.
Одна из жительниц, Ирина Семирова поделилась семейной историей:
«Герой моей семьи — мой отец. В 17 лет он ушел на фронт, был танкистом, награжден орденом Славы и орденом Красной Звезды. Для нашей семьи День Победы — святой праздник».
Сильные эмоции испытали и сами участники акции памяти.
«Я впервые на таком мероприятии. Мы проехали несколько деревень, люди выходят встречать, вместе возлагают цветы — чувствуешь настоящую гордость за свой народ», — рассказала участница мотопробега Ирина.
Пробег вновь стал напоминанием о цене Великой Победы, уважении к истории страны и благодарности поколению победителей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.
«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.