Более 100 автомобилей, свыше 50 мотоциклистов и велосипедисты стали участниками Дня Победы в Павловском Посаде

9 мая в Павлово-Посадском городском округе прошел авто-, мото- и велопробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администарции муниципалитета.

Перед стартом у Пантеона Славы в Парке Победы состоялся памятный митинг с участием главы Павлово-Посадского округа Дениса Семенова, ветеранов, депутатов, участников специальной военной операции, общественных организаций и жителей округа.

«81 год отделяет нас от Победы, но память о тех, кто подарил нам жизнь, остается с нами каждый день. Пока мы собираемся вместе у мемориалов, наши деды и прадеды живы в наших сердцах. Мы гордимся поколением победителей и теми, кто сегодня защищает Родину», — отметил Денис Семенов.

После митинга был дан старт авто-, мото- и велопробегу. Более 100 автомобилей, свыше 50 мотоциклистов и участники велоколонны отправились по четырем маршрутам, посетив городские и сельские территории округа.

По пути следования участники останавливались у памятников и братских захоронений, проводили памятные митинги и возлагали цветы. Жители населенных пунктов встречали колонны с флагами, аплодисментами и словами благодарности, присоединяясь к акции памяти.

Одна из жительниц, Ирина Семирова поделилась семейной историей:

«Герой моей семьи — мой отец. В 17 лет он ушел на фронт, был танкистом, награжден орденом Славы и орденом Красной Звезды. Для нашей семьи День Победы — святой праздник».

Сильные эмоции испытали и сами участники акции памяти.

«Я впервые на таком мероприятии. Мы проехали несколько деревень, люди выходят встречать, вместе возлагают цветы — чувствуешь настоящую гордость за свой народ», — рассказала участница мотопробега Ирина.

Пробег вновь стал напоминанием о цене Великой Победы, уважении к истории страны и благодарности поколению победителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.