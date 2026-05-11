На предприятии Химок прошла патриотическая лекция ко Дню Победы

11 мая в одной из компаний аэропорта Шереметьево прошла патриотическая лекция, посвященная Дню Победы. В рамках мероприятия участники узнали о героизме советских солдат, сражавшихся за свободу своей страны в годы Великой Отечественной войны. Лекция стала важным шагом в воспитании патриотического сознания горожан, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Это часть нашего общего долга перед памятью тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Мы должны передавать эту память следующим поколениям», — отметил Денис Беляев.

Участникам была представлена кинохроника, наглядно демонстрирующая ключевые моменты событий, связанных с воинской доблестью. Архивные кадры позволили глубже осознать масштаб и значение исторического момента.

«Мероприятие прошло в рамках программы „Успех в единстве поколений“, направленной на воспитание патриотизма и гражданской ответственности. Важно, чтобы каждый знал свою историю и гордился подвигами своих предков», — добавил лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Патриотическая лекция стала частью системной работы. Ежедневно в городе проходят десятки подобных встреч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.