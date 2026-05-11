«Больше не краш»: Николай Лукашенко резко «постарел» и разочаровал поклонниц

Девушки в соцсетях обсуждают внешность младшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко — Николая, которому в августе только исполнится 22 года, но он уже сильно «постарел» и перестал их радовать, об этом сообщает StarHit .

Пользовательницы Сети обратили внимание, что на свежих фотографиях у Николая заметны изменения, в том числе признаки облысения. Часть поклонниц выразила разочарование, другие — напротив, встали на защиту молодого человека, назвав его красивым.

Николай Лукашенко известен своими манерами: он галантен, скромен, обходителен, старается не перетягивать на себя внимание на публичных мероприятиях и внимательно следит за общением с журналистами. Он увлекается музыкой, хоккеем и иностранными языками.

Личность матери Николая официально не раскрывается. Сам он говорил, что она работает врачом и не хочет публичности. По слухам, это могла быть Ирина Абельская, бывший личный доктор президента Белоруссии Александра Лукашенко. У президента Белоруссии трое сыновей: старший Виктор, средний Дмитрий (оба женаты, имеют детей) и младший Николай, который пока не состоит в браке.

