Мотопланер и легкомоторный самолет столкнулись в небе над Германией
Над Хоккенхаймом (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии столкнулись мотопланер и легкомоторный самолет, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Badische Zeitung.
Инцидент произошел в воскресенье днем на высоте около 800 метров. Отмечается, что оба воздушных судна получили легкие повреждения. Пилоты смогли самостоятельно вернуться на свои аэродромы в Шпайере и Хоккенхайме и совершить безопасную посадку.
В результате инцидента никто не пострадал. По факту случившегося проводится расследование.
