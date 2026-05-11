Мотопланер и легкомоторный самолет столкнулись в небе над Германией

Над Хоккенхаймом (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии столкнулись мотопланер и легкомоторный самолет, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Badische Zeitung.

Инцидент произошел в воскресенье днем на высоте около 800 метров. Отмечается, что оба воздушных судна получили легкие повреждения. Пилоты смогли самостоятельно вернуться на свои аэродромы в Шпайере и Хоккенхайме и совершить безопасную посадку.

В результате инцидента никто не пострадал. По факту случившегося проводится расследование.

Ранее американский истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II в понедельник подал сигнал бедствия над Оманским заливом.

