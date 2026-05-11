В Грозном загорелся многоквартирный жилой дом
В Грозном загорелся жилой девятиэтажный дом. Жители дома эвакуированы, сообщает ТАСС.
Как сообщил мэр города Хас-Магомед Кадыров, несколько пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. По его словам, пострадавшим ничего не угрожает.
«Благодаря оперативному реагированию сотрудников МЧС и всех профильных служб все жильцы были своевременно эвакуированы», — отметил он.
Причина пожара устанавливается.
Ранее произошел пожар в одном из хозяйственных зданий на станции Москва-Пассажирская-Павелецкая.
