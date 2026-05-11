В Грозном загорелся многоквартирный жилой дом

сегодня в 23:12

Как сообщил мэр города Хас-Магомед Кадыров, несколько пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. По его словам, пострадавшим ничего не угрожает.

«Благодаря оперативному реагированию сотрудников МЧС и всех профильных служб все жильцы были своевременно эвакуированы», — отметил он.

Причина пожара устанавливается.

Ранее произошел пожар в одном из хозяйственных зданий на станции Москва-Пассажирская-Павелецкая.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС .