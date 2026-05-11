ТАСС: на «ВТБ-Арене» сработала система оповещения о чрезвычайной ситуации

На «ВТБ-Арене» после матча 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) сработала оповещения о чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС .

«Внимание, чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы», — сообщается в оповещении на арене.

11 мая «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1. Система оповещения сработала спустя около 50 минут после завершения матча.

Ранее произошел пожар в одном из хозяйственных зданий на станции Москва-Пассажирская-Павелецкая.

