В Белгородской области умер пострадавший при атаке беспилотника ВСУ

Пострадавший 8 мая при атаке дрона ВСУ скончался в больнице Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на платформе «Макс».

Мужчина получил ранения в селе Новая Нелидовка Белгородского округа 8 мая при атаке беспилотника на легковой автомобиль.

«Врачи боролись за его жизнь до последнего», — отметил Гладков и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в Белгородской области мирный житель пострадал из-за удара FPV-дрона.

