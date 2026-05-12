В Белгородской области умер пострадавший при атаке беспилотника ВСУ
Пострадавший 8 мая при атаке дрона ВСУ скончался в больнице Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на платформе «Макс».
Мужчина получил ранения в селе Новая Нелидовка Белгородского округа 8 мая при атаке беспилотника на легковой автомобиль.
«Врачи боролись за его жизнь до последнего», — отметил Гладков и выразил соболезнования родным и близким погибшего.
