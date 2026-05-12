В Грозном при тушении пожара в многоквартирном доме спасли 40 человек
Пожар в жилом доме Грозного потушили, спасены 40 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
«Пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 2 850 кв. м. 40 человек спасены, 300 были эвакуированы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожару был присвоен повышенный ранг сложности.
Причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Грозном загорелся жилой девятиэтажный дом. Жители дома эвакуированы.
Как сообщил мэр города Хас-Магомед Кадыров, несколько пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. По его словам, пострадавшим ничего не угрожает.
