В Грозном при тушении пожара в многоквартирном доме спасли 40 человек

Пожар в жилом доме Грозного потушили, спасены 40 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

«Пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 2 850 кв. м. 40 человек спасены, 300 были эвакуированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Грозном загорелся жилой девятиэтажный дом. Жители дома эвакуированы.

Как сообщил мэр города Хас-Магомед Кадыров, несколько пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. По его словам, пострадавшим ничего не угрожает.

