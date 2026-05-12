Hart van Nederland: самолет экстренно сел в аэропорту Схипхол
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший рейсом из Варшавы в Лидс (Великобритания), совершил экстренную посадку в амстердамском аэропорту Схипхол, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Hart van Nederland.
Воздушное судно совершило экстренную посадку из-за «чрезвычайной ситуации на борту».
Отмечается, что на летном поле собралось много автомобилей спасателей, пожарных машин и карет скорой помощи. Экстренные службы объявили наивысший уровень реагирования GRIP 1, означающий тесную координацию действий между различными подразделениями.
