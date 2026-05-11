Американский истребитель F-35A подал сигнал бедствия за два дня

Американский истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II в понедельник подал сигнал бедствия над Оманским заливом. Об этом сообщает РИА Новости на основе полетных данных. Накануне такой же самолет уже пропадал с радаров в этом регионе.

10 мая истребитель ВВС США на подлете к Аравийскому полуострову передал сигнал об аварийной ситуации и исчез с радаров. Согласно изученным данным, в понедельник самолет включил транспондер около 05:27 по московскому времени, находясь примерно в 60 километрах от эмирата Фуджейра.

Тогда же истребитель подал сигнал бедствия под кодом 7700, который означает аварийную ситуацию на борту, и взял курс на Абу-Даби. Около 05:50 мск самолет отключил транспондер, предположительно приземлившись на базе Аль-Дафра недалеко от столицы Объединенных Арабских Эмиратов.

Подробности происшествия и причины подачи сигналов бедствия пока не раскрываются. Информации о состоянии пилота и техническом состоянии самолета нет.

