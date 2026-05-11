Ефимов: дом по крупногабаритной модульной технологии возведут в ТАО Москвы

В окрестностях деревни Яковлево (рядом с Троицком) начали строить очередной жилой корпус в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщил руководитель столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, стройка ведется на участке площадью 11,66 га.

«Наряду с уже сданными здесь в эксплуатацию 12 новостройками и возводимым образовательным комплексом, он станет частью первого в Москве экспериментального жилого микрорайона, построенного с применением крупногабаритной модульной технологии. Здание будет переменной этажности в 4-5 этажей, его суммарная площадь превысит 5,26 тыс. кв. м. Всего в составе микрорайона будет 15 многоквартирных домов», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Развитием территории у деревни Яковлево занимается компания «Комбинат инновационных технологий — МонАрх», заключившая со столицей пятилетний договор в 2023 году.

Новый корпус появится на улице Лесной в рамках IV этапа работ. В доме будет 64 квартиры (общая площадь — около 3 тыс. кв. м). Применяемая застройщиком крупногабаритная модульная технология имеет ряд преимуществ перед традиционным строительством: модули изготавливаются на заводе, что обеспечивает контроль качества и быстрое устранение дефектов, внутрь уже интегрированы инженерные сети, а монтаж фундамента ведется параллельно со сборкой модулей. Все это существенно сокращает сроки возведения.

Ход строительства будет контролировать Мосгосстройнадзор. Застройщик уже направил уведомление о начале работ, на основе которого инспекторы разработали программу проверок. К выездным мероприятиям планируют привлекать специалистов подведомственного Центра экспертиз для инструментального контроля качества конструкций и материалов на соответствие проекту.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) нацелена на преобразование бывших промзон, нерационально используемых и пустующих участков в комфортные городские пространства, органично вписанные в облик столицы.

В настоящее время в Москве реализуется или прорабатывается 421 проект КРТ общей площадью более 4,5 тыс. га. Реализация программы ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.