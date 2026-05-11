В Москве полиция по ошибке задержала подростка и несколько часов не отпускала

В Москве полицейские по ошибке задержали подростка, приняв его по фото с камер за преступника, и несколько часов продержали в отделе. О случившемся рассказала мать юноши, сообщает «Осторожно, Москва» .

Происшествие случилось 4 мая около 09:00 у дома на улице Гарибальди, когда школьник шел на занятия. По словам женщины, сотрудники полиции повалили ее сына на землю ударом со спины, связали руки ремнем и затолкали в машину. Силовики не представились и не объяснили причину задержания, а по дороге в отдел били подростка головой о сиденье и угрожали.

Только в отделе выяснилось, что юношу задержали по ошибке — он оказался похож на человека, которого подозревают в совершении преступления. Подростка более двух часов продержали в 3-м отделе УВД на метрополитене, не сообщили родителям, изъяли телефон и потребовали пароль.

После освобождения семья обратилась в травмпункт и вызвала скорую помощь. В настоящее время школьник находится на больничном с диагнозом «сотрясение головного мозга». Родители подали заявления в полицию, Следственный комитет и обратились к детскому омбудсмену.

