Такси за 3 тыс и метель: аномальный снегопад парализовал города Ямала

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) столкнулся с ударом стихии. На регион обрушились метели с порывами ветра до 23 м/с, сообщает Mash .

В Ноябрьске всего за одну ночь выпало более 60 см снега, что почти втрое превышает месячную норму. В отдельных районах высота сугробов достигла трех метров.

Еще в Ноябрьске стоимость поездок на такси подскочила до рекордных трех тыс. рублей. Многие водители бросают застрявшие автомобили прямо на дорогах.

В Муравленко из-за снежных заносов полностью прекращено движение общественного транспорта. Власти настоятельно просят жителей не покидать свои дома.

Стихия затронула и авиасообщение. В аэропортах Салехарда и Ноябрьска задержаны или отменены не менее 14 рейсов. Для движения транспорта закрыта трасса Сургут — Салехард. Коммунальные службы работают в экстренном режиме. По прогнозам синоптиков, снегопады не прекратятся и в ночь на 12 мая.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС .