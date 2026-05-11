Сектанты-сталкеры: японская организация охотится на россиян в Токио

Российские граждане в Японии столкнулись с агрессивным маркетингом со стороны последователей новой религиозной организации «Реймэй Кекай» («Церковь Рассвета Всемирного Спасения»). Адепты секты буквально преследуют иностранцев, настойчиво предлагая им вступить в свои ряды, сообщает SHOT .

Жертвой одного из таких «сталкеров» стала 27-летняя петербурженка София. После случайной встречи в метро японец начал буквально ходить за девушкой по пятам, карауля ее на улице и возле магазинов.

Как выяснилось позже, россиянку пытались заманить на выставку арт-объектов, организованную сектой. Проповедники «Реймэй Кекай» утверждают, что способны исцелять наложением рук тяжелейшие заболевания — от онкологии до пороков сердца, а также пропагандируют отказ от современной агрохимии в пользу «духовного» земледелия.

Девушка поделилась своей историей в соцсетях с русскоязычным коммьюнити. Выяснилось, что подобные случаи преследования со стороны вербовщиков в Токио носят массовый характер.

