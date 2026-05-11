Месть за развод: под Воронежем муж сдал жену силовикам по «делу самозанятых»

Под Воронежем девушку обвинили в мошенничестве с соцконтрактом из-за мужа

Девушку из Воронежской области обвинили в мошенничестве в рамках «дела самозанятых». Экс-супруг написал на нее донос о незаконном получении соцконтракта, сообщает Baza .

Ирина М. стала фигуранткой дела о незаконном получении соцвыплат на развитие своего дела, как малоимущая самозанятая. Правоохранители считают, что девушка утаила данные о неофициальных доходах.

Поступления средств были выше минимального порога. Следовательно, у девушки не было права принимать участие в программе.

Ирина М. с обвинениями не согласна. Якобы ее планируют судить за обман со средствами, которыми она не владела.

Девушка рассказала, что супруг подрабатывал. Официально трудоустроен не был. Зарплату мужчины отправляли на карту девушке.

Силовики просят Ирину предъявить справку о неофициальной прибыли экс-мужа. При этом, когда девушка подавала заявку, она пребывала в состоянии развода с ним.

По словам женщины, бывший возлюбленный признался, что пожаловался в полицию именно он. Так мужчина собирался отомстить возлюбленной за развод.

