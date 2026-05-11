Лось-десантник: в Калининграде незваный гость разбил окно и прыгнул в бассейн

сегодня в 16:30

В Калининграде лось вошел в дом, свалился в бассейн и был усыплен

Лось вошел в дом к мужчине в Калининграде. Незваный гость разбил стекло и свалился в бассейн, воды в нем не было, сообщает пресс-служба администрации города в ВК .

Инцидент произошел 10 мая около 22:00. Мужчина с Воздушной улицы сообщил сотрудникам служб, что к нему в дом вошел лось.

Он разбил панорамное стекло и свалился в бассейн. Воды в нем не было.

В дом приехали сотрудники служб. Лося усыпили, посадили в автомобиль и доставили в лес.

Там животное проснулось и убежало. В прошлый раз лося, зашедшего в город, спасли 8 мая.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС .