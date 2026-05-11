Знает 50 слов: в салоне в Мособласти клиентов развлекает говорящий попугай

сегодня в 17:10

Говорящий попугай Чико стал звездой салона красоты в подмосковном Орехово-Зуево

Говорящий волнистый попугай Чико покорил сердца клиентов салона красоты в подмосковном Орехово-Зуевском городском округе. Птица выучила 50 слов при том, что ей не исполнилось еще и года, сообщает « Осторожно, Москва ».

Чико развлекает гостей салона красоты в Ликино-Дулево при проведении процедур. Птицу приобрели 10 месяцев назад.

По данным сотрудников салона красоты, Чико знает около 50 слов. Он учит стихи Александра Пушкина.

Работница салона поделилась, что периодически попугая выпускают из клетки в период проведения процедур. Птица садится клиенткам на руки и начинает вести с ними диалог.

«Мы сами в шоке! Он как будто отвечает в диалоге», — поделилась сотрудница салона.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС .