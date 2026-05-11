9 мая в Электрогорске весь день звучали песни военных лет

В День Победы, 9 мая, в Электрогорске во дворах с самого утра и до позднего вечера звучали песни военных лет. Ребята из студии «C’est La Vie» объехали город на грузовиках и устроили для жителей настоящий праздник, сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

«И знаете, что отличает эту акцию от всех похожих? Песни не замолкали ни на минуту — весь день! Единственное исключение — минута молчания. Даже когда переезжали от одного двора к другому, продолжали петь прямо в дороге. Представляете? Одиннадцать с половиной часов Песни Победы звучали над городом!» — отметили организаторы.

Одиннадцать с половиной часов ребята радовались каждому, кто махал из окна, каждому, кто подпевал, каждому, кто вышел во двор послушать!

«Спасибо нашим артистам за стойкость и талант. Колонки норовили упасть на каждой кочке, микрофоны капризничали, генераторы выключались… Но ребята признаются: грузовики 9 мая они не променяют ни на что на свете! Это и есть наша Победа — живая, народная, идущая от сердца к сердцу», — подытожили вокалисты студии «C’est La Vie».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.