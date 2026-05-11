Митинг в память об участниках ВОВ прошел на площади Славы в Балашихе
Фото - © Виктория Фортуна
9 мая на площади Славы в Балашихе прошел торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В памятной встрече приняли участие председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, Герой России Сергей Лысюк, представители городских организаций, местные жители.
Открывая митинг, Игорь Брынцалов сердечно поздравил собравшихся с праздником. Он сказал, что 9 мая — священный праздник для всего многонационального народа России. Это «праздник со слезами на глазах». Это память о тех, кто ценой своей жизни проявил мужество, героизм и любовь к Родине, отстоял историю России. Спикер подчеркнул, что наследие предков дает силы современным бойцам противостоять проявлениям неонацизма. Он отметил: важно трудиться на своем месте в тылу, чтобы военнослужащие знали — победа достигается общими усилиями.
Сергей Юров отметил, что история Великой Отечественной войны — это не просто страницы учебников, а судьбы семей и близких. Для Балашихи, как и для всей страны, история ВОВ — это национальная память и гордость. Сегодня потомки победителей — современные герои — защищают нас, сражаясь на полях СВО. Как и 81 год назад, предприятия города работают для обеспечения фронта, а волонтеры собирают все необходимое для бойцов.
Глава Балашихи выразил уверенность, что победа будет за нами — как тогда, так и сейчас.Трогательные слова прозвучали от Ирины Гусевой, жительницы Балашихи, поделившейся семейной историей.
Женщина рассказала, что ее дедушка Валентин Васильевич прошел всю войну, получил осколочное ранение в ногу и ранение в глаза, после чего ослеп. Его брат Венедикт Васильевич похоронен в братской могиле на территории школы — он погиб в 1943 году. А прадедушка Василий Анатольевич пропал без вести — говорят, что сгорел, но точное место захоронения найти не удалось.
Ирина рассказала, что дедушка редко говорил о войне: при вопросах на эту тему у него сразу появлялись слезы. День Победы для семьи Ирины — святой праздник: каждый год они приходят к памятнику.
Участники митинга почтили память павших минутой молчания, выразили благодарность ветеранам за их подвиг и храбрость и возложили цветы к мемориалу.
Памятник землякам-воинам на площади Славы в Балашихе — мемориальный комплекс, открытый 9 мая 1973 года в память о погибших в Великой Отечественной войне. Он включает две стелы, а также вечный огонь. Мемориал — важное место памяти и патриотических традиций: здесь проходят торжественные мероприятия, возлагают цветы ветераны и молодожены, принимают присягу молодые воины.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.
«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.