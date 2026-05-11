Митинг в память об участниках ВОВ прошел на площади Славы в Балашихе

Открывая митинг, Игорь Брынцалов сердечно поздравил собравшихся с праздником. Он сказал, что 9 мая — священный праздник для всего многонационального народа России. Это «праздник со слезами на глазах». Это память о тех, кто ценой своей жизни проявил мужество, героизм и любовь к Родине, отстоял историю России. Спикер подчеркнул, что наследие предков дает силы современным бойцам противостоять проявлениям неонацизма. Он отметил: важно трудиться на своем месте в тылу, чтобы военнослужащие знали — победа достигается общими усилиями.

Сергей Юров отметил, что история Великой Отечественной войны — это не просто страницы учебников, а судьбы семей и близких. Для Балашихи, как и для всей страны, история ВОВ — это национальная память и гордость. Сегодня потомки победителей — современные герои — защищают нас, сражаясь на полях СВО. Как и 81 год назад, предприятия города работают для обеспечения фронта, а волонтеры собирают все необходимое для бойцов.

Глава Балашихи выразил уверенность, что победа будет за нами — как тогда, так и сейчас.Трогательные слова прозвучали от Ирины Гусевой, жительницы Балашихи, поделившейся семейной историей.

Женщина рассказала, что ее дедушка Валентин Васильевич прошел всю войну, получил осколочное ранение в ногу и ранение в глаза, после чего ослеп. Его брат Венедикт Васильевич похоронен в братской могиле на территории школы — он погиб в 1943 году. А прадедушка Василий Анатольевич пропал без вести — говорят, что сгорел, но точное место захоронения найти не удалось.

Ирина рассказала, что дедушка редко говорил о войне: при вопросах на эту тему у него сразу появлялись слезы. День Победы для семьи Ирины — святой праздник: каждый год они приходят к памятнику.

Участники митинга почтили память павших минутой молчания, выразили благодарность ветеранам за их подвиг и храбрость и возложили цветы к мемориалу.

Памятник землякам-воинам на площади Славы в Балашихе — мемориальный комплекс, открытый 9 мая 1973 года в память о погибших в Великой Отечественной войне. Он включает две стелы, а также вечный огонь. Мемориал — важное место памяти и патриотических традиций: здесь проходят торжественные мероприятия, возлагают цветы ветераны и молодожены, принимают присягу молодые воины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.