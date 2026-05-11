Врачи удалили живого клеща из ресниц девушки в Оренбургской области

В Оренбургской области девушка почти сутки проходила с живым клещом в ресницах. Об этом она рассказала в соцсетях, сообщает Telegram-канал «112» .

Анастасия проснулась и заметила, что что-то мешает ее глазу, но сразу понять причину не смогла. Позже выяснилось, что между ресницами сидел клещ.

Девушка обратилась в больницу. На вопрос врача, как насекомое могло попасть в глаз, девушка ответила, что не имеет представления, но предполагает, что это случилось ночью, когда она спала.

«Вот здесь вот, между ресничками. Я без понятия, как он туда залез. <…> Я вообще с Сахалина только прилетела. Я так понимаю, что он за ту ночь, скорее всего, попал (в глаз — ред.)», — рассказала пациентка врачам.

Хирург удалил членистоногое, а окулист обработала глаз.

Клеща отправили на исследование. Обычно это делают, чтобы проверить, не был ли он переносчиком инфекций, например энцефалита или боррелиоза.

Роспотребнадзор напоминает, что при укусе клеща важно вовремя обратиться к врачу и сдать паразита на анализ в ближайшую лабораторию.

