Неожиданный вариант: раскрыта возможная кандидатура переговорщика с РФ от ЕС

Каллас не исключила, что будет вести переговоры с Россией от лица ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас не исключила, что может стать переговорщиком от Евросоюза в грядущем диалоге с РФ. Так она ответила на вопрос о том, сможет ли вести переговоры с Россией вместо бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, кандидатуру которого до этого предложил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

«Я сумею распознать ловушки, которые «расставляет» РФ», — заявила Каллас.

Дипломат напомнила, что в прошлом работала в юридической фирме. Она принимала участие в переговорах.

Также Каллас рассказала, в чем разница между политикой и частным сектором. В последнем, если ты хороший переговорщик или юрист, об этом говорят другие. В политике же необходимо напоминать о своих качествах самому.

