В управлении на транспорте МВД по Южному Уралу официально заявили, что не регистрировали случаев незаконного провоза пчел из Узбекистана через Челябинскую область. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей ведомства, пишет ТАСС .

«У нас подобных случаев в транспортной полиции Южного Урала не было, официально не зарегистрировано», — сообщили в отделении.

Перед этим в Сети распространилась информация о пропаже фуры с 1728 пчелопакетами из Узбекистана. Грузовик въехал в Россию через Астраханскую область в апреле и должен был прибыть на карантинную пасеку в Курганской области. Однако башкирские пчеловоды, инициировавшие поиски, заявили, что по указанному адресу не нашли площадки для содержания насекомых. Они направили обращения в МВД, прокуратуру и Россельхознадзор.

Позже сообщалось еще о двух фурах с узбекскими пчелами, которые пересекли границу в Челябинской области, но не прибыли в карантинную зону. В транспортной полиции эту информацию не подтвердили.

Пчеловоды бьют тревогу из-за возможного завоза опасных заболеваний. Южные насекомые могут быть переносчиками тропического клеща и грибковых инфекций, которые уничтожают местные пасеки. По закону ввозимые пчелы должны проходить месячный карантин и лабораторные проверки, но на практике контроль часто обходится.

