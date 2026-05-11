Пчелиный десант: в России ищут две фуры с насекомыми-нелегалами из Узбекистана

Еще две фуры с узбекскими пчелами скрылись от санконтроля в России

На территории России объявлены в розыск два большегруза, перевозивших крупные партии живых пчел из Узбекистана. Фуры пересекли границу через пункт пропуска в Челябинской области, однако водители проигнорировали требование доставить груз в зону ветеринарного карантина и скрылись в неизвестном направлении, сообщает SHOT .

Масштабные проверки по поиску «крылатой контрабанды» уже начались в соседней Оренбургской области. Специалисты Россельхознадзора подчеркивают, что санитарный контроль завозных насекомых — критически важная мера безопасности. Она помогает не допустить распространения опасных заболеваний, способных уничтожить местных пчел.

Популярность среднеазиатских насекомых у поставщиков объясняется экономической выгодой и биологическими особенностями. Узбекские пчелопакеты стоят значительно дешевле отечественных.

Из-за теплого климата южные насекомые выходят на пик активности раньше российских «коллег». Они готовы собирать мед уже сейчас, пока местные пчелы только начинают просыпаться после зимовки. Тем не менее, бесконтрольный ввоз таких «гастарбайтеров» несет в себе риски для экологической безопасности и генофонда местных пород.

Ранее в России исчезла фура с 1728 пчелами из Узбекистана. Ее ищут уже месяц. Фура не доехала до карантина в Курганской области.

